Promena vlasničke strukture u NIS-u prava ili podvala: "Sad čekamo da li će Amerikanci to progutati"

Ruska kompanija "Gasprom" izašla je iz vlasništva u Naftnoj industriji Srbije - svoj udeo od 11,3 odsto prenela je na kompaniju "Intelligence" iz Sankt Peterburga, nedelju dana uoči isteka roka za uvođenje sankcija NIS.

U NIS-u sada najveći udeo ima "Gaspromnjeft" sa 44,85 odsto, drugi akcionar je država Srbija sa 29,87, a treći je "Intelligence" sa udelom 11,3 odsto. Ostalo su mali akcionari. Prenos akcija "Gasproma" na kćerku-firmu samo je kozmetička promena koja neće promeniti suštinu vlasničke strukture u NIS-u, kaže za RTS finansijski analitičar Vladan Pavlović. "Ruski 'Gasprom' formalno više nije vlasnik dela akcija NIS-a, ali suštinska kontrola nad udelom od 11,3 odsto i