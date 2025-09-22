Đurić na 80. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku

NJUJORK - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće od danas do 26. septembra na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje se održava u Njujorku.

Tokom boravka, šef srpske diplomatije imaće niz bilateralnih i multilateralnih susreta sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnicima država članica UN, kao i učešća na pratećim događajima koji će biti organizovani tokom trajanja generalne debate 80. Generalne skupštine UN, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova.