Đurić na 80. zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku

RTV pre 27 minuta  |  Tanjug
NJUJORK - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovaće od danas do 26. septembra na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje se održava u Njujorku.

Tokom boravka, šef srpske diplomatije imaće niz bilateralnih i multilateralnih susreta sa ministrima spoljnih poslova i zvaničnicima država članica UN, kao i učešća na pratećim događajima koji će biti organizovani tokom trajanja generalne debate 80. Generalne skupštine UN, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova.
