Državno prvenstvo na otvorenim vodama: Delfinima tri medalje Plivači novopazarskog Delfina 2007 osvojili su tri medalje na Državnom prvenstvu u plivanju na otvorenim vodama u Beogradu.

Zlato u apsolutnoj konkurenciji kod mastersa na stazi od 1.500 metara na Adi Ciganliji pripalo je Jasminu Gračaninu rođenom 1986. Najbolji u kategoriji između 40 i 44 godine na 1.500 metara bio je Irfan Gračanin, istovremeno četvrti u apsolutnom skoru. Lazar Filipović rođen 2010. godine plivao je deonicu od pet kilometara i završio kao drugi u nadmetanju 2010. i 2011. godišta. M. Minić The post Državno prvenstvo na otvorenim vodama: Delfinima tri medalje appeared