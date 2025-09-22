Državno prvenstvo na otvorenim vodama: Delfinima tri medalje

Sandžak haber pre 29 minuta
Državno prvenstvo na otvorenim vodama: Delfinima tri medalje

Zlato u apsolutnoj konkurenciji kod mastersa na stazi od 1.500 metara na Adi Ciganliji pripalo je Jasminu Gračaninu rođenom 1986. Najbolji u kategoriji između 40 i 44 godine na 1.500 metara bio je Irfan Gračanin, istovremeno četvrti u apsolutnom skoru. Lazar Filipović rođen 2010. godine plivao je deonicu od pet kilometara i završio kao drugi u nadmetanju 2010. i 2011. godišta. M. Minić The post Državno prvenstvo na otvorenim vodama: Delfinima tri medalje appeared
