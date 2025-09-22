Amerika ljuta zbog priznanja palestinske države

Vesti online pre 1 sat  |  N1 (P. V.)
Amerika ljuta zbog priznanja palestinske države

Sjedinjene Američke Države, bliski saradnik Izraela, kritikovale su priznanja palestinske države na koje se odlučio niz zemalja, nazivaju to “pokretom za predstavu” i naglašavaju da se Vašington zalaže za ozbiljnu diplomatiju na Bliskom istoku.

– Mi nastavljamo da budemo opredeljeni za ozbiljnu diplomatiju a ne za pokrete za predstavu. Naši prioriteti su jasni: oslobađanje talaca, bezbednost Izraela kao i mir i prosperitet za ceo region koji ne mogu biti garantovani bez odsustva Hamasa – rekao je portparol Stejt departmenta. Francuska i još nekoliko država danas treba da priznaju palestinsku državu na otvaranju velikog godišnjeg okupljanja lidera u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine UN gde će jedna
