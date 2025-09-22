Kim Džong Un: Nabavili smo novo tajno oružje

Severnokorejski lider Kim Džong Un rekao je da je Severna Koreja nabavila novo tajno oružje i postigla značajan napredak u istraživanju i razvoju u oblasti odbrane, prenela je danas državna agencija te zemlje, KCNA. Sešću za sto sa Trampom ako SAD odustanu od zahteva za denuklearizaciju Severne Koreje

– Nabavili smo novo tajno oružje i postigli značajan napredak u istraživanju i razvoju odbrane, što će u velikoj meri doprineti daljem prodoru u našoj vojnoj moći. Naša stranka i vlada takođe kontinuirano i brzo napreduju u jačanju odbrambenih sposobnosti naše zemlje – rekao je Kim tokom svog obraćanja na sednici Vrhovne narodne skupštine. Prema njegovim rečima, Severna Koreja je ojačala svoju pomorsku moć stvaranjem višenamenskih razarača. Kim je rekao i da su