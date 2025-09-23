Gumball 3000 - trka milionera je počela, učesnici stigli u Beograd (FOTO)

Auto magazin pre 22 minuta
Trka milionera, Gumball 3000, startovala je u Istanbulu, u subotu, 20. septembra.

Nakon Istanbula i Bukurešta, učesnici su juče stigli na Trg Republike u Beogradu... Pogledajte fotogaleriju: Gumball 3000 Beograd 2025. Podsetimo, Gumball 3000 prvi put je održan 1999. godine, a idejni tvorac ovog događaja je Maximillion Cooper. Pobednik takmičenja nije onaj ko prvi dođe do cilja, već onaj ko najviše uživa u ovoj trci. Svake godine, trasa iznosi oko 4.800 kilometara. Beograd je poslednji put zvanično bio domaćin za učesnike Gumball 3000 događaja
B92 pre 18 sati
Auto blog pre 2 dana
Moto berza 26.05.2025

Auto magazin pre 22 minuta
Auto magazin pre 1 sat
Auto blog pre 1 sat
Auto blog pre 42 minuta
Auto blog pre 2 sata