UŽIVO Sudije napravile haos - Iranci urlaju, ali Srbija vodi!

Odbojkaši Srbije igraju protiv Irana u poslednjem meču osmine finala Svetskog prvenstva na Filipinima.

Izabranici selektora Georgea Krecua su krenuli loše u grupnoj fazi porazom od Češke, da bi potom maksimalnim rezultatom savladali Kinu i Brazil i zauzeli prvo mesto. Iran je u svojoj grupi bio drugi, iza Tunisa, pa je došao na megdan "plavoj četi". Sva dešavanja iz Manile pratićemo iz minuta u minut putem Live blog B92.sport: