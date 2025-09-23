BBC vesti na srpskom

Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

U ponedeljak uveče aerodrom Kastrup u Kopenhagenu bio je primoran da se zatvori na nekoliko sati zbog dronova, samo dan posle sajber napada na aerodrome u Londonu, Briselu, Berlinu i drugim evropskim gradovima.

BBC News pre 29 minuta  |  Laura Goci -
Danska premijerka Mete Frederiksen stoji ispred kamenih stepenica obučena u tamnoplavi sako. Kosa joj je začešljana unazad, a izraz lica je ozbiljan.
Reuters
Motiv za upad dronova bio je stvaranje „nemira“, rekla je danska premijerka Mete Frederiksen

Upad dronova koji je zaustavio letove na aerodromu u Kopenhagenu u ponedeljak uveče bio je „najozbiljniji napad na dansku infrastrukturu do sada“, rekla je danska premijerka Mete Frederiksen u utorak, 23. septembra.

Aerodrom Kastrup u Kopenhagenu bio je primoran da se zatvori na nekoliko sati od nakon što su vlasti primetile nekoliko dronova.

„To govori nešto o vremenima u kojima živimo i sa čime mi kao društvo moramo biti spremni da se nosimo“, rekla je Frederiksen novinarima.

Rusko učešće se ne može isključiti, dodala je Frederiksen - iako je portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao optužbe „neosnovanim“.

Danska premijerka je povezala sinoćnje događaje sa nedavnim upadima ruskih dronova u Poljskoj i Rumuniji, kao i ruskih borbenih aviona u vazdušni prostor Estonije.

Frederiksen je rekao da je motiv upada u Kopenhagen verovatno bio „poremećaj, stvaranje nemira... da se vidi koliko daleko se može ići i da se testiraju granice“.

Danska obaveštajna služba je ponovila ovu procenu i dodala da se zemlja suočava sa „visokom pretnjom sabotaže“.

„Neko možda ne želi nužno da nas napadne, već da nas stresira i vidi kako ćemo reagovati“, rekao je Fleming Drejer, direktor operacija u danskoj obaveštajnoj službi PET.

U obližnjoj Norveškoj, aerodrom u Oslu je takođe bio zatvoren na neko vreme, zbog, kako su vlasti navele mogućeg upada dronova.

Oko 20.000 putnika je pogođeno zatvaranjem aerodroma u Kopenhagenu, koji je nastavio sa radom posle ponoći po lokalnom vremenu.

Ranije u utorak danska policija je izjavila da ne zna ko stoji iza dronova, ali da dokazi ukazuju na to da je u pitanju „sposoban akter“.

Na aerodromu u Kopenhagenu primećen je niz velikih dronova koji su došli iz različitih pravaca „prilično daleko“, rekao je policijski inspektor Jens Jespersen.

Dodao je da je dronovima, koji su palili i gasili svetla dok su se približavali aerodromu, upravljao neko ko je imao „volju i alate da se pokaže... možda i da vežba“.

Policija nije oborila dronove jer se aerodrom nalazi u gusto naseljenom području i zato što su u vazduhu bili avioni, rekao je novinarima inspektor Jespersen.

U objavi na društvenim mrežama, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pomenuo je „rusko kršenje“ vazdušnog prostora NATO-a u Kopenhagenu 22. septembra.

Inspektor Jespersen je odbio da komentariše navode Zelenskog.

„Nije zato što ne želim, već zato što jednostavno ne znam“, rekao je.

Norveška policijska služba bezbednosti saopštila je da radi na razjašnjenju da li bi nepotvrđeno viđenje drona na aerodromu u Oslu moglo biti povezano sa dronovima primećenim u Danskoj.

Aerodrom u Oslu je bio zatvoren četiri sata tokom noći, a četrnaest letova je moralo da bude preusmereno.

Norveška vlada je saopštila da je Rusija tri puta narušila norveški vazdušni prostor u 2025. godini - u aprilu, julu i avgustu - dodajući da nije jasno da li je to bilo namerno ili je rezultat navigacionih grešaka.

„Bez obzira na uzrok, ovo je neprihvatljivo“, rekao je premijer Jonas Gar Store.

Tenzije su se pojačale nakon što su ruski dronovi i avioni ušli u vazdušni prostor centralne i istočne Evrope, tri i po godine nakon što je Moskva pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu.

Ranije u septembru, najmanje tri ruska drona su oborili poljski i drugi NATO avioni u vazdušnom prostoru Poljske.

Moskva je negirala da je pokušavala da cilja objekte na poljskom tlu.

Sličan incident se dogodio u Rumuniji samo nekoliko dana kasnije kada je dron uleteo u rumunski vazdušni prostor pre nego što je nestao sa radara.

U petak su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonsko nebo i ostala tamo 12 minuta, što je dovelo do toga da su NATO avioni podignuti u vazduh.

Upadi su bili deo „šireg obrasca sve neodgovornijeg ruskog ponašanja“, saopštio je NATO u utorak.

Poljska je poslednjih dana izjavila da će oboriti sve objekte koji povrede njen vazdušni prostor, dok je Švedska obećala da će učiniti isto ako uoči bilo koji ruski avion na svom nebu.

Kao odgovor na ruske upade u Poljsku i Rumuniju, NATO se obavezao da će premestiti trupe i borbene avione na istok.

Avioni iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Danske učestvuju u misijama protivvazdušne odbrane iznad Poljske u pokušaju da ojačaju istočni bok alijanse.

(BBC News, 09.23.2025)

BBC News
Ko je sve priznao Palestinu kao državu i kakav je stav zemalja Balkana

Ko je sve priznao Palestinu kao državu i kakav je stav zemalja Balkana

BBC News pre 4 satijoš 1 povezana
Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu

Student Bogdan Jovičić prekinuo štrajk glađu

BBC News pre 1 sat
Preminuo Nikola Pilić, teniski velikan koji je uticao i na Novaka Đokovića

Preminuo Nikola Pilić, teniski velikan koji je uticao i na Novaka Đokovića

BBC News pre 7 sati
Paracetamol i autizam: Da li je bezbedno uzimati ga tokom trudnoće

Paracetamol i autizam: Da li je bezbedno uzimati ga tokom trudnoće

BBC News pre 6 sati
'Kralj oluja' ide ka Kini, evakuisano stotine hiljada ljudi

'Kralj oluja' ide ka Kini, evakuisano stotine hiljada ljudi

BBC News pre 3 sata
BBC News

Povezane vesti »

Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

NIN pre 23 minuta
Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

Radio 021 pre 24 minuta
Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

Južne vesti pre 28 minuta
(Foto, video) hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu, Danska digla borbene: Avione?! Uzbuna zbog dronova koji kruže nebom…

(Foto, video) hitno zatvoren aerodrom u Kopenhagenu, Danska digla borbene: Avione?! Uzbuna zbog dronova koji kruže nebom: Oglasila se policija, incidenti i u Oslu

Blic pre 1 sat
Prelet dronova u Danskoj, Rusija tvrdi da nije umešana

Prelet dronova u Danskoj, Rusija tvrdi da nije umešana

Beta pre 5 sati
Prelet dronova u Danskoj, Rusija tvrdi da nije umešana

Prelet dronova u Danskoj, Rusija tvrdi da nije umešana

Radio sto plus pre 5 sati
"Najveći napad na dansku infrastrukturu u istoriji": Oglasila se premijerka, haos 5 dana posle najave novog oružja

"Najveći napad na dansku infrastrukturu u istoriji": Oglasila se premijerka, haos 5 dana posle najave novog oružja

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BriselAerodromLondonRusijaBerlinDanska

Svet, najnovije vesti »

Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Talas priznanja Palestine i njegovi efekti: "Vid poruke Izraelu, ali problem operativnog rešenja na terenu ostaje"

Euronews pre 33 minuta
Rijksmuseum: Kao i Šekspir, Rembrant crpeo inspiraciju iz rada drugih umetnika

Rijksmuseum: Kao i Šekspir, Rembrant crpeo inspiraciju iz rada drugih umetnika

RTV pre 4 minuta
Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

Dronovi zaustavili aerodrom u Kopenhagenu, premijerka ne odbacuje umešanost Rusije

BBC News pre 29 minuta
Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Blic pre 3 minuta
Ministarstvo odbrane: Ruska vojska uspešno završava oslobađanje Kupjanska

Ministarstvo odbrane: Ruska vojska uspešno završava oslobađanje Kupjanska

Pravda pre 14 minuta