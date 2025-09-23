Rusi bombardovali Zaporožje: Talas eksplozije uništio stambenu zgradu: Ima mrtvih

Jedna osoba je poginula u napadu ruskih snaga avionom na Zaporožje, saopštio je načelnik zaporoške Oblasne vojne uprave Ivan Fedorov, prenosi Ukrinform.

"Rusi su noću bombardovali regionalni centar bombama iz vazduha. Pogodili su privatne zgrade i industrijsku infrastrukturu", objavio je Fedorov na Telegramu. Kako se navodi, poginuo je jedan muškarac i njegovo telo izvučeno je iz ruševina. Ukrinform navodi da Zaporožje drugu noć zaredom trpi velike napade. Udar je zabeležen na mestu jednog privatnog domaćinstva, gde je eksplozivni talas uništio stambenu zgradu, a oštećeni su i susedni objekti. Pored toga, na mestu
