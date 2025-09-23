„Ovo je zlatno doba Amerike“: Tramp pred Generalnom skupštinom UN hvalio sebe, spomenuo Srbiju i Kosovo

Američki predsednik Donald Tramp obratio se na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Tramp, koji je u UN stigao u pratnji supruge Melanije, rekao je na početku govora da je prošlo šest godina otakako se poslednji put obratio pred Generalnom skupštinom UN. Odmah je kritikovao prethodnu američku administraciju, okrivljujući svog predsedničkog prethodnika Džozefa Bajdena za ponovljeni „niz katastrofa“. Tramp je naveo da su osam meseci nakon početka svog drugog mandata SAD „najtoplija zemlja“ na svetu, fraza koju često koristi. „Ovo je zaista zlatno