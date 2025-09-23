Ruski dronovi stigli do NATO prestonica? Zelenski kaže da jesu! Obustavljeni letovi na aerodromima u Kopenhagenu i Oslu; policija "ne zna gde su otišli" (video)

U Severnoj Evropi je noćas desetine letova otkazano i preusmereno zbog zatvaranja aerodroma u Kopenhagenu i Oslu, glavnim gradovima Danske i Norveške, nakon što su u blizini pista viđeni dronovi nepoznatog porekla.

Aerodrom ju danskoj prestonici je prvi obustavio rad od 20.26 sati do do 40 minuta iza ponoći zbog prisustva "velikih dronova" na tom području. Međutim, neposredno pre ponoći, problemi su se pojavili i u Oslu. Prema komunikaciji objavljenoj iz kontrolnog tornja, odluka o obustavljanju rada je doneta nakon "uočavanja drona“. Eurokontrol, agencija koja koordiniše letove u Evropi, saopštio je da sletanja i poletanja u Kopenhagenu treba da budu obustavljena do devet