Sonom kiselinom po pravnom poretku: Kome služi novi zakon o legalizaciji, građanima ili investitorima bliskih režimu?

pre 3 sata
Sonom kiselinom po pravnom poretku: Kome služi novi zakon o legalizaciji, građanima ili investitorima bliskih režimu?

„Konačno svoji na svome“ glasi ime zakon koji je najavio Aleksandar Vučić, a čiji će cilj biti rešavanje problema koji nije uspeo prethodni iz 2015. godine – masovnu legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. I dok pitanje legalizacije nepokretnosti predstavlja nepremostivu prepreku za bilo koju vlast u Srbiji decenijama unazad, sagovornici Mašine novinar Radmilo Marković i advokat Ivan Ninić nisu optimistični ni da će novi najavljeni zakon uspeti da reguliše ovo pitanje. Štaviše, obojica naziru dodatne

Pomalo neočekivano, predsednik Srbije je saopštio da će država predložiti zakon o legalizaciji nepokretnosti bez komplikovane procedure. Kako je rekao Vučić, u državi postoji 4,8 miliona objekata koji se koriste bez upisa prava ili bez upotrebne dozvole, te će njihov status biti rešen do Nove godine. Za oko 70 odsto objekata, dodao je, cena legalizacije će biti ukupno 100 evra. „Imamo 4,8 miliona nelegalnih objekata u našoj zemlji. Ti ljudi ne mogu da te objekte
Aleksandar Vučić legalizacija Nova godina Ivan Ninić zakon

