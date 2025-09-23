Koje su cene legalizacije po gradovima: Biće podeljeno po zonama, svi detalji novih mera države

U okvir drugog paketa ekonomskih mera u planu je donošenje novog zakona o legalizaciji, popularno nazvan "Svoji na svome", koji bi rešio pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

Najskuplja legalizacija biće za stan na Terazijama od 200 kvadrata, za šta će se plaćati 1.000 evra. Stavlja se tačka na nelegalnu gradnju, ubuduće nelegalni objekti postaće vlasništvo države. Za legalizaciju će, kako je naveo, u selima, zaseocima sela, maksimalna cena biti 100 evra. "Ali, nije sto evra samo kuća, porodični objekat i stambene jedinice. Svako selo, bilo gde u Srbiji, nije samo kuća porodična, već i štala, šupa, ostava za alat, sve što vam je