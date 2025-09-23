Pitanje privatne svojine konačno stiglo na red: Kako će novi zakon o legalizaciji rešiti decenijski problem: "Znaćemo koliko čega imamo"

Blic pre 1 sat
Pitanje privatne svojine konačno stiglo na red: Kako će novi zakon o legalizaciji rešiti decenijski problem: "Znaćemo koliko…

Vest da u Srbiji postoji 4,8 miliona nelegalnih objekata i da će novi zakon omogućiti njihovu legalizaciju do Nove godine izazvala je pažnju. Predsednik Republike Srbije najavio je simbolične takse za legalizaciju i jednostavnu proceduru koja se završava jednim klikom.

Agent za nekretnine Milić Đoković za "Blic" TV objašnjava detalje nove procedure i potencijalne efekte: "Mislim da bi svi trebalo da imaju koristi, ali će najveću korist imati oni ljudi koji su gradili za sebe, odnosno oni koji su imali problema u vezi uknjižbe. Ovaj zakon bi se mogao nazvati "zakon o popisu imovine", jer njime ćemo konačno imati jasnu evidenciju o svim nekretninama koje postoje", kaže Đoković. Dosad je često bilo nejasno šta se sve raspolože, jer
Ključne reči

legalizacijaNova godinaPopis

