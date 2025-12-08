Danas počinje prijava nelegalnih objekata, platforma se otvara u 4.00

BEOGRAD - Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima evidentiranja i upisa prava svojine na nepokretnostima počeće sutra ujutru a odgovarajuća digitalna platforma biće otvorena od 4.00 časa, izjavila je za Tanjug ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i navela da je cilj da se upiše svih 4,8 miliona neupisanih objekata.

"Od 24. oktobra kad je zakon stupio na snagu, timovi agencije, ministarstva i katastra su obišli najveći broj naših opština i opštine su spremne za ovaj posao. Prvi zadatak je bio da se urade digitalni zoning planovi, oni su završeni i nalaze se na digitalnoj platformi. Prijavljivanje traje sledećih 60 dana, kada mogu da se prijave svi građani i preduzeća koji imaju neupisano pravo svojine na svojim objektima", rekla je ona. Dodala je da postoji i dodatni rok od 30