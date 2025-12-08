Vremenska prognoza za 8. decembar: Ujutru magla, ponegde kiša rosulja, popodne sunčani intervali

Beta pre 5 sati

 U Srbiji se danas očekuje magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde slaba kiša ili rosulja.

Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuju se sunčani intervali, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.U većem delu zemlje duvaće slab promenljiv vetar, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od dva do pet stepeni, a najviša od sedam do 12.

U Beogradu će ujutru biti magla, tokom većeg dela dana niska oblačnost, samo se posle podne očekuju sunčani intervali. Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti oko pet stepeni, a najviša oko 10.

(Beta, 08.12.2025)

