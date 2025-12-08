Vozači, oprezno: Noćas se spušta magla kakva se retko viđa, preti velika opasnost

Vozači, oprezno: Noćas se spušta magla kakva se retko viđa, preti velika opasnost

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će tokom večeri i noći pojedine delove Srbije zahvatiti niska oblačnost i magla koja će značajno smanjiti vidljivost.

Prema najavi, vidljivost će biti smanjena na 200 do 500 metara, dok će lokalno pasti i ispod 100 metara. Kako smo već pisali, od sutra uјutro mestimično magla i niska oblačnost, koјa će se u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama zadržavati pre podne, a na poјedinim lokalitetima u Voјvodini i veći deo dana. U ostalim kraјevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Naјniža temperatura od -2 do 5 °C, a naјviša od 9 do 14 °C, u mestima sa celodnevnim
