Poznat tačan datum kada će padati sneg u Srbiji: Stižu nam ledeni dani i oštra zima

Nakon obilnih kiša i hladnih noći prethodnih dana, narednih dana očekuje se postepena i blaga stabilizacija vremena uz blagi rast temperature.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na maglu, a sneg se očekuje oko 29. decembra, prenosi "Informer". "U toku večeri i noći mestimično niska oblačnost i magla koja smanjuje vidljivost na 200 do 500 metara, lokalno i ispod 100 metara", upozorava RHMZ večeras na svom sajtu. Prema ranijim najavama meteorologa, od danas pa do 17. decembra biće suvo i bez padavina. Temperatura će se u proseku kretai od šest do 14 stepeni. Tačno tokom noći 24. decembra