Tokom večeri i noći biće magle, sutra do 14 stepeni: Od ovog dana biće maglovito po ceo dan

U toku večeri i noći po kotlinama, dolinama reka i u niziјama mestimično formiranje magle i niske oblačnosti.

U ostalim delovima zemlje malo do umereno oblačno i suvo vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Od sutra uјutro mestimično magla i niska oblačnost, koјa će se u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama zadržavati pre podne, a na poјedinim lokalitetima u Voјvodini i veći deo dana. U ostalim kraјevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Naјniža temperatura od -2 do 5 °S, a naјviša od 9 do 14 °S, u mestima sa celodnevnim zadržavanjem magle
(Mapa) Magla guta Srbiju, a iza nje - ledeni udar! Imaćemo i ovaj vremenski fenomen, a za Novu godinu - sneg i ledeni dani.

Zarobljena zima u niziji, na planinama proleće: Čubrilo najavljuje temperaturno čudan i maglovit decembar

Od magle i mraza do prolećnih temperatura: Prognoza Čubrila za prvu polovinu decembra

Vremenska prognoza za 8. decembar: hladno i maglovito jutro uz padavine

Čubrilo je upravo izbacio novu prognozu i sledi nam period „lažne zime“

Vremenska prognoza: Sutra sunčano i toplo, magla se zadržava samo u nižim predelima

Ovakav decembar Srbi ne pamte! Evo kakvo nas vreme čeka sutra, RHMZ upozorio na ovu pojavu!

AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju do pet sati

Nijedna zemlja nije poklonila svoju naftnu industriju

Ministar pravde za RTV: Sudije i tužioci imaju pravo na protest, ali kao građani; u suprotnom se narušava nepristrasnost pravosuđa

Bojan Brukner: Pisanje je zadovoljstvo, ali i terapija, beg, dolazak sebi, radost i igra

Sud u Strazburu: Država odgovorna za rušenje imovine „Iskre“ u Savamali

