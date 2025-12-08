(Mapa) Magla guta Srbiju, a iza nje - ledeni udar! Imaćemo i ovaj vremenski fenomen, a za Novu godinu - sneg i ledeni dani.

Srbija prolazi kroz period stabilnog vremena sa maglom i temperaturnim inverzijama Najtopliji dani ove sedmice su utorak i sreda sa temperaturama do 15 stepeni Srbija je ušla u period stabilnog, ali zagonetnog vremena koje karakteriše dominacija guste magle i ekstremne temperaturne inverzije.

Dok će veći deo zemlje u prvom delu sedmice uživati u prolećnim temperaturama koje će ići do neverovatnih 15 stepeni, iznad nizija magla stvara lažni osećaj zime. Ipak, meteorološki modeli sve glasnije najavljuju da je ovo kratak predah pred ulazak u zimu i prema najnovijim prognozama nagla promena i prodor ledenog vazduha koji bi nas uveli u zimsku sezonu očekuju se pred kraj godine. U utorak ujutro mestimično će biti magle i niske oblačnosti, koja će se u nižim