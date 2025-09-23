U Novom Sadu 28.000 bespravno izgrađenih objekata

Moj Novi Sad pre 2 sata
U Novom Sadu 28.000 bespravno izgrađenih objekata

Rešavanje nelegalne gradnje biće svakako veliki posao jer treba rešiti 4,8 miliona problema.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da je zakon o legalizaciji spreman i trebalo bi u petak da bude iznet na sednici Vlade, a potom će biti prosleđen skupštini na hitnu proceduru. To se čini da ne bi došlo do eksplozije nelegalne gradnje, navela je ministarka. Prema poslednjim dostupnim podacima, a oni su iz 2017. Godine, u Vojvodini je popisano oko 150.000 nelegalnih stambenih objekata, oko pet hiljada poslovnih
