Vremenska prognoza za 23. septembar: Iznad Srbije će i dalje strujati topao mediteranski vazduh

Prema vremenskoj prognozi za danas, utorak 23. septembar, posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Iznad Balkana i dalje će strujati topao mediteranski vazduh. Jutarnja temperatura kretaće se od 8 do 21 stepen, dok će najviša dnevna biti od 29 do 33 stepena. U Beogradu danas sunčano, a tokom noći umereno oblačno. Maksimalna temperatura do 32 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%. Prema vremenskoj prognozi za sredu 24. septembar, na istoku i jugu biće pretežno sunčano i toplo, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, uz manji pad