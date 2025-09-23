Napadač na Trampa proglašen krivim pa pokušao da se ubije u sudnici

Rajan Rut koji je prošle godine uhvaćen sa pištoljem blizu golf terena na kojem se nalazio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, proglašen je krivim i osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Posle izricanja presude pokušao je da naudi sebi.

Suđenje pedesetdevetogodišnjem Rajanu Vesliju Rutu, stanovniku Havaja i bivšem Trampovom pristalici,završeno je dramom u sudnici. Optuženi je pokušao da se ubode u vrat olovkom nakon što ga je porota na Floridi proglasila krivim za pokušaj atentata na Donalda Trampa prošle godine na terenu za golf. Posle incidenta Rut je vraćen u sudnicu da bi se postupak završio. Ovog puta je imao lisice, na košulji nije bilo tragova krvi i nije izgledalo da se povredio. Poroti je