Vučić na prijemu kod Guteresa u Njujorku, niz bilateralnih susreta sa svetskim zvaničnicima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uoči otvaranja 80. sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija susreo se sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom i više stranih zvaničnika. Pred kraj dana, predsednika očekuje sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

"Sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, predsednikom Republike Finske Aleksanderom Štubom, predsednikom Češke Republike Petrom Pavelom, predsednikom Sirijske Arapske Republike Ahmedom al Šarom i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, pred otvaranje 80. sednice Generalne skupštine UN", naveo je Vučić na Instagram nalogu. Predsednik Vučić je sinoć sigao u Njujork, čime je započeo posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati