I danas letnji dan: Temperatura do 33

U Srbiji u utorak jutro vedro, van košavskog područja i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Tokom dana biće sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab do umeren jugoistočnii vetar, u košavskom području pojačan. Jutarnja temperatura od 10 do 20°C, maksimalna dnevna od 29 do 33°C. U Beogradu u utorak sunčano i veoma toplo. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 20°C, maksimalna dnevna 32°C. (Telegraf.rs)
