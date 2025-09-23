Mahmud Abas: "Hamas mora da preda oružje Palestinskoj upravi"

Palestinski predsednik Mahmud Abas izjavio je danas u obraćanju Generalnoj skupštini UN da Hamas neće imati nikakvu ulogu u upravljanju i pozvao tu militantnu grupu da preda svoje oružje Palestinskoj upravi. "Hamas neće imati nikakvu ulogu u vladavini.

Hamas i druge frakcije moraju predati svoje oružje Palestinskoj upravi. Ono što želimo je jedna jedinstvena država bez oružja", rekao je on u obraćanju putem video linka, nakon što su SAD ukinule vizu za članove palestinske delegacije, prenosi Skaj njuz. Abas je istakao da je država Palestina jedini entitet koji ima pravo da preuzme punu odgovornost za upravljanje i bezbednost u Gazi. "Pozivamo na trajni prekid vatre, moramo osigurati humanitarni pristup preko