Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1794 dinara

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1794 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u utorak 117,1794 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine oslabiti za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar na dan 22. septembra jači je za 0,4 odsto i iznosi 99,4901 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,4 odsto, a od početka godine za 13 odsto. (Telegraf.rs/Tanjug)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1794 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1794 dinara

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaTanjugNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolarEvrokurs

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1794 dinara

Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1794 dinara

Telegraf pre 2 sata
Srednji kurs dinara za evro 117,1794 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1794 dinara

RTV pre 3 sata
Duboko oranje po Vračaru

Duboko oranje po Vračaru

Radar pre 4 sati
Lidl pokreće međunarodnu kampanju „Lidl. Isplati se.“

Lidl pokreće međunarodnu kampanju „Lidl. Isplati se.“

Danas pre 9 sati
Kako možete raskinuti ugovor sa mobilnim operaterom?

Kako možete raskinuti ugovor sa mobilnim operaterom?

Biznis i finansije pre 1 dan