Obustavlja se saobraćaj u jednom delu Miloša velikog Evo kako će se kretati vozila i do kada traju izmene upravljanja u tunelima Laz i Munjino brdo

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da se u periodu od 29. septembra do 2. oktobra sprovode funkcionalna testiranja sistema automatskog upravljanja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja, a zbog čega će doći do obustave saobraćaja.

U periodu potpune obustave saobraćaja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) saobraćaj će se odvijati deonicom puta I B reda broj 23 Čačak-Požega, uz postavljanje privremene saobraćajne signalizacije. Takođe, J P "Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da imaju strpljenja, poštuju izmenjeni režim saobraćaja, postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima na putu. Foto: RINA Zbog čega se sprovode testiranja Kako