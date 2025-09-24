Promena vremena koja će iznenaditi sve! Leto polako odlazi, stiže oluja!

Alo pre 2 sata
Promena vremena koja će iznenaditi sve! Leto polako odlazi, stiže oluja!

RHMZ upozorava na postepeno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom večeras, dok se tokom vikenda očekuje pad temperature. Vodostaji na Dunavu, Tisi i drugim rekama ostaju ispod niskih nivoa.

Prema najnovijem saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u popodnevnim časovima očekuje se postepeno naoblačenje u svim delovima Srbije, dok će u večernjim satima i tokom noći padati kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Pljuskovi sa grmljavinom biće najizraženiji na zapadu zemlje, ali će uglavnom pogoditi severne predele Srbije. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, dok će u severnoj Vojvodini duvati severoistočni vetar. Najviša
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 25. septembar 2025.

Vremenska prognoza 25. septembar 2025.

RTS pre 15 minuta
Već se naoblačilo, večeras pljuskovi i gromovi: Oglasio se i RHMZ, spremite se!

Već se naoblačilo, večeras pljuskovi i gromovi: Oglasio se i RHMZ, spremite se!

Telegraf pre 2 sata
Sutra moguća kiša u Novom Sadu a narednih dana i sve hladnije

Sutra moguća kiša u Novom Sadu a narednih dana i sve hladnije

Radio 021 pre 5 sati
Kiša u četvrtak očekuje ove delove Srbije: Otkrivamo kada stiže zahlađenje, uz olujne udare košave

Kiša u četvrtak očekuje ove delove Srbije: Otkrivamo kada stiže zahlađenje, uz olujne udare košave

Telegraf pre 5 sati
Spremite kišobrane! Stižu kiša i olujni vetar, zahlađenje od ovog datuma

Spremite kišobrane! Stižu kiša i olujni vetar, zahlađenje od ovog datuma

Alo pre 6 sati
Posle podne naoblačenje

Posle podne naoblačenje

RTV Novi Pazar pre 7 sati
Srbijo, spremi se! Leto je definitivno otkazano - zahlađenje, jesenje kiše i olujni vetar samo što nisu stigli

Srbijo, spremi se! Leto je definitivno otkazano - zahlađenje, jesenje kiše i olujni vetar samo što nisu stigli

Alo pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaDunavRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Rotari Distrikt 2483 – Srbija i Crna Gora i Rotari klubovi obezbedili mBot robotiće za zrenjaninske škole

Rotari Distrikt 2483 – Srbija i Crna Gora i Rotari klubovi obezbedili mBot robotiće za zrenjaninske škole

I Love Zrenjanin pre 4 minuta
Pinokiju kad laže raste nos, a Pinočeu usne! Ministarka Sofronijević demantovala predsednika? Legalizacija ili možda ne?

Pinokiju kad laže raste nos, a Pinočeu usne! Ministarka Sofronijević demantovala predsednika? Legalizacija ili možda ne?

Volim Zrenjanin pre 4 minuta
FOTO: Izgorela radna mašina na Bulevaru vojvode Stepe

FOTO: Izgorela radna mašina na Bulevaru vojvode Stepe

Moj Novi Sad pre 4 minuta
Privremena zabrana saobraćaja za vozila na javnom putu u delu Pančevačke ulice

Privremena zabrana saobraćaja za vozila na javnom putu u delu Pančevačke ulice

I Love Zrenjanin pre 9 minuta
32. Međunarodni festival pozorišta za decu – program za četvrtak, 25. septembar

32. Međunarodni festival pozorišta za decu – program za četvrtak, 25. septembar

Subotica.com pre 1 sat