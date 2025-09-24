Već se naoblačilo, večeras pljuskovi i gromovi: Oglasio se i RHMZ, spremite se!

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Već se naoblačilo, večeras pljuskovi i gromovi: Oglasio se i RHMZ, spremite se!

Temperatura u padu, za vikend oko 20°C

Posle podne u svim predelima očekuje nas postepeno naoblačenje, a uveče i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. Pljuskovi sa grmljavinom nas očekuju se na zapadu, a uglavnom na severu Srbije. Vetar slab do umeren јužni i јugoistočni, na severu Voјvodine severoistočni. Naјviša dnevna temperatura od 25 na zapadu do 32 °C na јugoistoku zemlje. Sutra tj. u četvrtak biće promenljivo oblačno i relativno toplo, mestimično sa kratkotraјnom
