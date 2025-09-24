Sutra moguća kiša u Novom Sadu a narednih dana i sve hladnije

Sutra moguća kiša u Novom Sadu a narednih dana i sve hladnije

Četvrtak će u Novom Sadu biti još svežiji i moguća je kiša.

Minimalna temperatura biće 16, a maksimalna dnevna 24 stepena. Duvaće umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, koji će se zadržati do nedelje. Petak još svežiji i moguća je kiša. Najniža temperatura biće 14, a najviša 21 stepen. Za vikend ipak nešto toplije nego što je prvobitno bilo najavljeno. U subotu će biti promenljivo oblačno, uz temperaturu od 12 do 20 stepeni. U nedelju sunčanije, ali uz hladnije jutro, pa će se temperatura kretati od 9 do 19 stepeni. U
