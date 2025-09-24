Vašington post otkriva! Milijarder kupio rusku naftu za 33 milijarde dolara!

Najbogatiji čovek Azije, Mukeš Ambani, od početka rata u Ukrajini kupio je rusku naftu u vrednosti od 33 milijarde dolara, otkriva Vašington post. Posao ga je doveo u središte diplomatske krize sa SAD.

Indijski magnat Mukeš Ambani, najbogatiji čovek Azije čije se lično bogatstvo procenjuje na više od 100 milijardi dolara, od početka sukoba u Ukrajini do danas kupio je rusku naftu u vrednosti od čak 33 milijarde dolara, piše američki list Vašington post. Ambanijev konglomerat „Rilajens industriz“ duboko je povezan sa gotovo svim aspektima indijskog društva i privrede. Najznačajniji deo njegovog poslovnog carstva čine postrojenja za preradu sirove nafte, iz kojih