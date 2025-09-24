Vašington post otkriva! Milijarder kupio rusku naftu za 33 milijarde dolara!

Alo pre 3 sata
Vašington post otkriva! Milijarder kupio rusku naftu za 33 milijarde dolara!

Najbogatiji čovek Azije, Mukeš Ambani, od početka rata u Ukrajini kupio je rusku naftu u vrednosti od 33 milijarde dolara, otkriva Vašington post. Posao ga je doveo u središte diplomatske krize sa SAD.

Indijski magnat Mukeš Ambani, najbogatiji čovek Azije čije se lično bogatstvo procenjuje na više od 100 milijardi dolara, od početka sukoba u Ukrajini do danas kupio je rusku naftu u vrednosti od čak 33 milijarde dolara, piše američki list Vašington post. Ambanijev konglomerat „Rilajens industriz“ duboko je povezan sa gotovo svim aspektima indijskog društva i privrede. Najznačajniji deo njegovog poslovnog carstva čine postrojenja za preradu sirove nafte, iz kojih
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Rusi "iskanderima" gađali ukrajinske vojnike; Glavna baza ruske Crnomorske flote na udaru dronova

UKRAJINSKA KRIZA: Rusi "iskanderima" gađali ukrajinske vojnike; Glavna baza ruske Crnomorske flote na udaru dronova

RTV pre 50 minuta
Inferno u harkovu! Masovni ruski udari izazvali gomilu požara: Gorele stambene zgrade i prodavnice, oštećene kuće i automobili…

Inferno u harkovu! Masovni ruski udari izazvali gomilu požara: Gorele stambene zgrade i prodavnice, oštećene kuće i automobili

Blic pre 1 sat
Izjave Trampa, Erdogana i Makrona poljuljale svetsko tlo Haos nakon stava o ruskom gasu, "Priznajemo Palestinu", "Deci u Gazi…

Izjave Trampa, Erdogana i Makrona poljuljale svetsko tlo Haos nakon stava o ruskom gasu, "Priznajemo Palestinu", "Deci u Gazi amputiraju ruke"

Kurir pre 10 minuta
SAD spremne da potpuno zamene isporuke ruskog gasa i nafte u Evropi

SAD spremne da potpuno zamene isporuke ruskog gasa i nafte u Evropi

Sputnik pre 9 minuta
EU razmatra carine na uvoz ruske nafte

EU razmatra carine na uvoz ruske nafte

Slobodna Evropa pre 2 sata
Milijarder kupio rusku naftu za 33 milijarde dolara: Trampov ministar udario na njega?! "Neke porodice profitiraju od rata"

Milijarder kupio rusku naftu za 33 milijarde dolara: Trampov ministar udario na njega?! "Neke porodice profitiraju od rata"

Kurir pre 2 sata
Putin „pružio ruku“ SAD

Putin „pružio ruku“ SAD

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InđijaUkrajinaVašingtonDolarnafta

Svet, najnovije vesti »

Advokat za Gardijan: To je genocid, hoće li sada i međunarodno pravo umreti u Gazi?

Advokat za Gardijan: To je genocid, hoće li sada i međunarodno pravo umreti u Gazi?

Danas pre 1 sat
Iranski predsednik u UN: Ne želimo nuklearno oružje

Iranski predsednik u UN: Ne želimo nuklearno oružje

Danas pre 20 minuta
Predsednik Vučić: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe, živimo u vreme najvećih sukoba i podela (VIDEO)

Predsednik Vučić: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe, živimo u vreme najvećih sukoba i podela (VIDEO)

RTV pre 5 minuta
Uzbuna u školi u sidneju! Evakuišu đake i nastavnike, policija na licu mesta

Uzbuna u školi u sidneju! Evakuišu đake i nastavnike, policija na licu mesta

Blic pre 5 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića: Automobilom preprečio put hrvatskom političaru, pa ga izrešetao: On i žrtva ceo…

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića: Automobilom preprečio put hrvatskom političaru, pa ga izrešetao: On i žrtva ceo dan bili zajedno

Blic pre 5 minuta