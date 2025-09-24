Odgovor Kremlja: Donalde, mi smo medved
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas, povodom komentara američkog predsednika Donalda Trampa da je Rusija "papirni tigar", da je Rusija više kao medved nego kao tigar, i da papirni medvedi ne postoje.
"Izraz 'papirni tigar' je korišćen u vezi sa našom ekonomijom... Rusija uopšte nije tigar; na kraju krajeva, Rusija se više povezuje sa medvedom, a papirni medvedi ne postoje", rekao je Peskov za RBC radio, prenosi agencija RIA novosti. Tramp je juče izjavio da Ukrajina, uz podršku Evropske unije i NATO-a, ima realnu šansu da povrati svoju teritoriju i obnovi granice koje je imala pre početka rata sa Rusijom. On je kazao da zbog toga što "besciljno" ratuje već tri