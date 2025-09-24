Nova.rs: Bačena dimna bomba u Skupštini Zaječara

Beta pre 54 minuta

 Pre početka nastavka konstitutivne sednice Skupštine Zaječara u skupštinskoj sali danas je upotrebljena dimna bomba, a svi odbornici su ubrzo napustili prostoriju, preneo je portal Nova S. 

Proglašena je pauza, velika sala je zaključana, a uključio se i protivpožarni alarm.

Kako je naveo taj medij, pre incidenta je u sali bilo bučno, a ispred stola predsedavajućeg i govornice stajao je kordon privatnog obezbeđenja koji nije dozvoljava novinarima i odbornicima opozicije da priđu.

Za danas je zakazana sednica skupštine Zaječara, a kako se u saopštenju navodi, to bi trebalo da bude nastavak konstitutivne sednice na kojoj bi trebalo da budu potvrđeni mandati odbornicima.

(Beta, 24.09.2025)

(BLOG) Dimne bombe i biber sprej u sali: Naguravanje obezbeđenja i odbornika opozicije na ulazu

N1 Info pre 24 minuta
N1 Info pre 58 minuta
RTV pre 3 minuta
Blic pre 24 minuta
NIN pre 24 minuta
Nova pre 59 minuta
Nova pre 4 minuta
N1 Info pre 24 minuta
N1 Info pre 58 minuta
N1 Info pre 33 minuta
RTV pre 9 minuta
RTV pre 49 minuta