Vučić u UN: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve sukobe u svetu

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u govoru u Njujorku, na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GS UN), da nudi Beograd kao mesto dijaloga za sve sukobe širom sveta.

Na 80. godišnjem zasedanju GS UN na visokom nivou, Vučić je rekao da se svet suočava sa dubokim geopolitičkim podelama i da Srbija "nije tampon-zona, već most".

"Mostovi povezuju, ne dele. Zato želim prvi put da ponudim da Beograd bude mesto dijaloga za sve sukobe širom sveta. Verujem da ćemo ponuditi najbolje moguće gostoprimstvo i potpunu bezbednost za učesnike", kazao je Vučić.

Vučić je svetskim liderima rekao i da angažovanje Srbije sa svim partnerima "ne znači slepo pristajanje, već da ono podrazumeva poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i uverenje da je dijalog snažniji od podela".

"Zemlje poput nas, sa Globalnog juga, često su tretirane kao figure na šahovskoj tabli i vreme je da pokažemo da možemo da budemo inovatori i garanti saradnje. Možda nismo najglasniji, ali često vidimo najjasnije, jer istovremeno vidimo i Istok i Zapad", naveo je.

Dodao je da je Srbija "pouzdan i predvidiv partner", ali da je "reciprocitet važan".

"Mi ćemo braniti našu nezavisnost podjednako snažno kao što branimo saradnju", rekao je Vučić na zasedanju GS UN, na kojem učestvuje više od 150 šefova država i vlada.

(Beta, 24.09.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićUNNjujorkPredsednik Srbije

