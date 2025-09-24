Na severu i zapadu zemlje oblačno i svežije, na istoku sunčano i toplo: Kada nas očekuje zahlađenje?

Euronews pre 54 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Na severu i zapadu zemlje oblačno i svežije, na istoku sunčano i toplo: Kada nas očekuje zahlađenje?

Period stabilnosti koji je obeležio prethodnih nedelju dana završava se danas.

Tokom noći su nam stigli i oblaci, a večeras nam stižu i padavine, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. "Slabljenje polja visokog vazdušnog pritiska i njegovo premeštanje ka istoku omogućava premeštanje oblačnosti ka našoj zemlji zbog čega će danas vreme u severnim i zapadnim predelima biti pretežno oblačno i malo svežije, dok na krajnjem istoku i jugoistoku ostaje sunčano i veoma toplo", navela je ona. Kako kaže, u Beogradu i centralnim predelima
