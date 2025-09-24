Pucnjava u imigracionom centru u Dalasu: Dvoje poginulo, među njima i napadač

Dvoje ljudi je poginulo, uključujući i napadača, nakon pucnjave koju je izvršio osumnjičeni snajperista u imigracionom centru u Teksasu, saopštili su zvaničnici.

Napadač je preminuo od samopovređivanja vatrenim oružjem, izjavila je sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, piše BBC. Direktor FBI-ja, Kaš Patel, objavio je sliku neispaljenih metaka pronađenih na mestu incidenta na kojima je bilo ispisano "ANTI-ICE". Policija u Dalasu navodi da je neidentifikovani napadač otvorio vatru iz obližnje zgrade na teren američke imigracione i carinske službe (ICE).