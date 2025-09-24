Pucnjava u imigracionom centru u Dalasu: Dvoje poginulo, među njima i napadač

Euronews pre 30 minuta  |  Autor: BBC
Pucnjava u imigracionom centru u Dalasu: Dvoje poginulo, među njima i napadač

Dvoje ljudi je poginulo, uključujući i napadača, nakon pucnjave koju je izvršio osumnjičeni snajperista u imigracionom centru u Teksasu, saopštili su zvaničnici.

Napadač je preminuo od samopovređivanja vatrenim oružjem, izjavila je sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, piše BBC. Direktor FBI-ja, Kaš Patel, objavio je sliku neispaljenih metaka pronađenih na mestu incidenta na kojima je bilo ispisano "ANTI-ICE“. Policija u Dalasu navodi da je neidentifikovani napadač otvorio vatru iz obližnje zgrade na teren američke imigracione i carinske službe (ICE). Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Evo šta piše na municiji napadača iz Dalasa: Direktor FBI objavio fotografiju, neispucani meci sa ugraviranim natpisom

Evo šta piše na municiji napadača iz Dalasa: Direktor FBI objavio fotografiju, neispucani meci sa ugraviranim natpisom

Kurir pre 5 minuta
Najmanje tri osobe poginule u pucnjavi u Dalasu; Snajperista u Dalasu imao poruke protiv ICE na municiji

Najmanje tri osobe poginule u pucnjavi u Dalasu; Snajperista u Dalasu imao poruke protiv ICE na municiji

RTV pre 25 minuta
Pucnjava u Dalasu: Jedna žrtva preminula, barem dve povređene, napadač izvršio samoubistvo

Pucnjava u Dalasu: Jedna žrtva preminula, barem dve povređene, napadač izvršio samoubistvo

N1 Info pre 1 sat
Pucnjava u imigracionoj službi u Dalasu: Jedna osoba poginula, dve povređene, napadač izvršio samoubistvo

Pucnjava u imigracionoj službi u Dalasu: Jedna osoba poginula, dve povređene, napadač izvršio samoubistvo

Nova pre 25 minuta
Zabrinjavajuće Evo šta piše na municiji napadača u Dalasu: Direktor FBI objavio fotografiju

Zabrinjavajuće Evo šta piše na municiji napadača u Dalasu: Direktor FBI objavio fotografiju

Telegraf pre 1 sat
Dvojica ubijenih u pucnjavi u Dalasu u objektu Službe za imigraciju

Dvojica ubijenih u pucnjavi u Dalasu u objektu Službe za imigraciju

Danas pre 1 sat
Dvojica ubijenih u pucnjavi u Dalasu u objektu Službe za imigraciju

Dvojica ubijenih u pucnjavi u Dalasu u objektu Službe za imigraciju

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TeksasBBCFBIBezbednostpucnjavadalas

Svet, najnovije vesti »

Advokat za Gardijan: To je genocid, hoće li sada i međunarodno pravo umreti u Gazi?

Advokat za Gardijan: To je genocid, hoće li sada i međunarodno pravo umreti u Gazi?

Danas pre 1 sat
Iranski predsednik u UN: Ne želimo nuklearno oružje

Iranski predsednik u UN: Ne želimo nuklearno oružje

Danas pre 20 minuta
Predsednik Vučić: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe, živimo u vreme najvećih sukoba i podela (VIDEO)

Predsednik Vučić: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe, živimo u vreme najvećih sukoba i podela (VIDEO)

RTV pre 5 minuta
Uzbuna u školi u sidneju! Evakuišu đake i nastavnike, policija na licu mesta

Uzbuna u školi u sidneju! Evakuišu đake i nastavnike, policija na licu mesta

Blic pre 5 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića: Automobilom preprečio put hrvatskom političaru, pa ga izrešetao: On i žrtva ceo…

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića: Automobilom preprečio put hrvatskom političaru, pa ga izrešetao: On i žrtva ceo dan bili zajedno

Blic pre 5 minuta