N1 Info pre 2 sata  |  Sara Botić
Uz kalendarsku jesen stiže i jesenje vreme - pretežno oblačno i temperatura u svakodnevnom padu

Danas pre podne delimično sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana, a tokom noći se očekuje i kiša.

Naredni dani nas uvode u jesenje vreme. Temperatura će svakodnevno biti u padu za oko tri-četiri stepena. Vreme će biti pretežno oblačno, većinom suvo, tek povremeno uz slabu kišu. Vreme će od danas biti pretežno oblačno, a od petka i osetno svežije. Hladnija vazdušna masa će zahvatti Balkan, pa će za vikend maksimalna temperatura biti do 20 stepeni. U narednim satima će u većem delu zemlje biti oblačno, ali se u prvom delu dana padavine ne očekuju. Kiša u
