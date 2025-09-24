Banjska, dve godine kasnije: Nerazrešene tenzije i sudske optužnice

Nedeljnik pre 9 minuta
Banjska, dve godine kasnije: Nerazrešene tenzije i sudske optužnice

Danas se navršava druga godišnjica oružanog incidenta u selu Banjska na severu Kosova i Metohije, u kom je tokom napada grupe uniformisanih Srba ubijen kosovski policajac, a potom su u razmeni vatre ubijena i trojica Srba.

Do incidenta je došlo kada je patrola kosovske policije naišla na dva kamiona kojima je blokiran most u Banjskoj. U razmeni vatre ubijeni su kosovski policajac Afrim Bunjaku kao i Stefan Nedeljković, Igor Milenković i Bojan Mijailović. Sučeljavanje narativa o Banjskoj Premijer Kosova Aljbin Kurti ocenio je da je napad naoružane grupe lokalnih Srba na kosovsku policiju u tom selu, „teroristički akt agresije na teritorijalni integritet Kosova“ a da su oni koji stoje
