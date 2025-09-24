U Beogradu i Novom Sadu bakljada u čast naoružanih napadača u Banjskoj

Nepoznate grupe muškaraca organizovale su u Beogradu i Novom Sadu bakljadu u čast poginulih pripadnika oružane grupe koja je napala kosovsku policiju u selu Banjska na severu Kosova.

Bakljada je organizovana uoči dvogodišnjice napada naoružane grupe u kojem je 24. septembra ubijen kosovski policajac. U razmeni vatre poginula su trojica napadača, a odgovornost je preuzeo tadašnji potpredsednik najveće stranke Srba na Kosovu Milan Radoičić. Na Beogradskoj tvrđavi na Kalemegdanu su uz bakljadu bili istaknuti transparenti sa slikama trojice napadača i porukama "Kad se vojska na Kosovo vrati" i "Skupom cenom majko plaća se sloboda", pokazuju snimci