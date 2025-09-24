Godišnjica Banjske: Bakljada za mrtve „heroje“, a gde je bogati „heroj“ Radoičić?

Godišnjica Banjske: Bakljada za mrtve „heroje“, a gde je bogati „heroj“ Radoičić?

„Skupom cenom majko, plaća se sloboda” - uz trobojke i ovu poruku obeleženo je u utorak, 23. septembra, uveče dve godine od "događaja" u Banjskoj

Kalemegdanska tvrđava je u utorak, 23. septembra, uveče je bila u bojama srpske trobojke, a Novosti pišu da su tako Beograđani hteli da se „oduže srpskim herojima iz Banjske“. Likovi Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića bakljadom, koji su poginuli pre dve godne u oružanom sukobu u selu Banjska na Kosovu, stavljeni su na zastavu, a prorežimske novine dodaju da „njihova žrtva za slobodu naroda na Kosovu i Metohiji nikad neće biti zaboravljena
