Na Kalemegdanu sinoć organizovana bakljada za trojicu poginulih Srba u sukobu u Banjskoj

Nekoliko desetina osoba organizovalo je prethodne večeri bakljadu na Kalemegdanu u Beogradu, povodom dve godine od pogibije trojice Srba u sukobu u Banjskoj na severu Kosova i Metohije, prenele su provladine Večernje novosti.

Slične akcije u čast Stefana Nedeljkovića, Bojana Mijailovića i Igora Milenkovića, kako prenose Novosti, prethodno su organizovane i u Novom Sadu i Šapcu. Na Kalemegdanu su bili istaknuti veliki transparenti „Kad se vojska na Kosovo vrati“, „I u dobru i u zlu, brat za brata je tu“ i „Skupom cenom majko plaća se sloboda“, uz lik trojice poginulih. Danas se navršava druga godišnjica oružanog incidenta u selu Banjska na severu Kosova i Metohije u kom je u napadu grupe