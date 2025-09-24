Otkazan protest podrške studentu Bodanu Jovičiću

Nedeljnik pre 2 sata
Otkazan protest podrške studentu Bodanu Jovičiću

Protest koji je bio zakazan za danas, 24. septembra, ispred Okružnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu, otkazan je, piše portal 021.rs.

Bilo je najavljeno da će na protestu biti zahtevano puštanje na slobodu pritvorenog studenta Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Bogdana Jovičića. Međutim, kako je u međuvremeno saopšteno, na zahtev studenata taj protest je otkazan. Jovičić je u pritvoru i tereti se za nasilničko ponašanje na javnom skupu, jer je tokom protesta navodno oštetio prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja. Jovičiću je sud dva puta odredio pritvor u trajanju od po 30 dana, a on je
