Rektor Univerziteta u Kragujevcu upao u zgradu Rektorata sa obezbeđenjem

Nedeljnik pre 1 sat
Rektor Univerziteta u Kragujevcu upao u zgradu Rektorata sa obezbeđenjem

Rektor Univerziteta u Kragujevcu ušao je danas u zgradu Rektorata zajedno sa još nekoliko ljudi za koje se pretpostavlja da je obezbeđenje i zaključao vrata.

U zgradi su zaključani i nekoliko studenata, piše N1. Obezbeđenje koje je bilo u pratnji rektora skinulo je lance na ulaznim vratima, a koje su postavili studenti Filuma koji od decembra blokiraju zgradu rektorata. U zgradi rektorata sada je zaključano i nekoliko studenata koji su ovog jutra dežurali tokom blokade, a rektor se nalazi u svojoj kancelariji na spratu. Studenti su pozvali građane da dođu ispred rektorata.
