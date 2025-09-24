Rusija negira upade u NATO: Peskov opisao Trampove tvrdnje kao „histeriju“

Kremlj je danas nazvao "histerijom" optužbe za upad ruskih aviona u vazdušni prostor zemalja NATO-a, nakon što je američki predsednik Donald Tramp (Trump) rekao da bi Alijansa trebalo da obori ruske avione u slučaju kršenja. „Postoji takva histerija oko naših vojnih pilota koji navodno krše određena pravila i upadaju u vazdušni prostor“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Te tvrdnje su „neosnovane“, rekao je Peskov na konferenciji za novinare i dodao da se