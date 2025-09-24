Uživajte još malo u suncu, danas stiže naoblačenje – RHMZ objavio kad kreću pljuskovi, a od sutra na snazi i meteoalarm

Danas pre podne pretežno sunčano, na severu i zapadu malo do umereno oblačno.

Posle podne u svim predelima postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije, najavljuje RHMZ. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na severu Vojvodine severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 na zapadu do 32 °C na jugoistoku zemlјe. Narednih dana svežije, navodi se na sajtu RHMZ. Žuti meteoalarm na snazi je od sutra za pojedine krajeve zemlje, zbog