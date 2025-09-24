Uživajte još malo u suncu, danas stiže naoblačenje – RHMZ objavio kad kreću pljuskovi, a od sutra na snazi i meteoalarm

Nova pre 2 sata  |  Autor: Nova.rs
Uživajte još malo u suncu, danas stiže naoblačenje – RHMZ objavio kad kreću pljuskovi, a od sutra na snazi i meteoalarm

Danas pre podne pretežno sunčano, na severu i zapadu malo do umereno oblačno.

Posle podne u svim predelima postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče i tokom noći kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se ponegde na zapadu, a uglavnom na severu Srbije, najavljuje RHMZ. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na severu Vojvodine severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 na zapadu do 32 °C na jugoistoku zemlјe. Narednih dana svežije, navodi se na sajtu RHMZ. Žuti meteoalarm na snazi je od sutra za pojedine krajeve zemlje, zbog
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Spremite kišobrane! Stižu kiša i olujni vetar, zahlađenje od ovog datuma

Spremite kišobrane! Stižu kiša i olujni vetar, zahlađenje od ovog datuma

Alo pre 4 minuta
Posle podne naoblačenje

Posle podne naoblačenje

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Srbijo, spremi se! Leto je definitivno otkazano - zahlađenje, jesenje kiše i olujni vetar samo što nisu stigli

Srbijo, spremi se! Leto je definitivno otkazano - zahlađenje, jesenje kiše i olujni vetar samo što nisu stigli

Alo pre 1 sat
Hoće li oluje iz regiona pogoditi Srbiju? Od petka zahlađenje, padavine i snažni udari vetra

Hoće li oluje iz regiona pogoditi Srbiju? Od petka zahlađenje, padavine i snažni udari vetra

Mondo pre 2 sata
Vremenska prognoza: Uz kalendarsku jesen stiže i jesenje vreme

Vremenska prognoza: Uz kalendarsku jesen stiže i jesenje vreme

OK radio pre 3 sata
Vremenska prognoza za Srbiju: Dolazi naoblačenje sa kišom

Vremenska prognoza za Srbiju: Dolazi naoblačenje sa kišom

Serbian News Media pre 3 sata
Promena vremena stiže u Srbiju! Temperatura pada za 10 stepeni, očekuju se i olujni udari vetra: Evo i kada

Promena vremena stiže u Srbiju! Temperatura pada za 10 stepeni, očekuju se i olujni udari vetra: Evo i kada

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Sednica Skupštine Vojvodine: Osnovan Srpski centar za strip i animaciju u Novom Sadu (RTV1)

Sednica Skupštine Vojvodine: Osnovan Srpski centar za strip i animaciju u Novom Sadu (RTV1)

RTV pre 5 minuta
Sednica Skupštine Vojvodine: Osnovan Srpski centar za strip i animaciju

Sednica Skupštine Vojvodine: Osnovan Srpski centar za strip i animaciju

Danas pre 45 minuta
Obustavljen saobraćaj u pojedinim ulicama u Kisaču, radovi u još jednoj ulici u Novom Sadu

Obustavljen saobraćaj u pojedinim ulicama u Kisaču, radovi u još jednoj ulici u Novom Sadu

Radio 021 pre 1 sat
Temerin: Besplatna auto-sedišta za najmlađe

Temerin: Besplatna auto-sedišta za najmlađe

RTV pre 35 minuta
Pozorište mladih: Uskoro premijera "Ivice i Marice" (AUDIO)

Pozorište mladih: Uskoro premijera "Ivice i Marice" (AUDIO)

RTV pre 35 minuta