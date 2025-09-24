Uprkos blokadi zaposleni se vratili u Rektorat Univerziteta u Kragujevcu

RTK pre 3 sata
Uprkos blokadi zaposleni se vratili u Rektorat Univerziteta u Kragujevcu

Zaposleni u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu vratili su se na svoja radna mesta, stoji u saopštenju Rektorskog kolegijuma Univerziteta u Kragujevcu.

Najavljena spoljašnja kontrola kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela zahteva nesmetan pristup dokumentaciji i službenim prostorijama, što nije moguće obezbediti ukoliko zaposleni ne obavljaju radne zadatke u objektu Rektorata. Studenti FILUM-a u blokadi i dalje se nalaze u Rektoratu. Univerzitet u Kragujevcu ostaje čvrsto opredeljen za dijalog, uz poštovanje zakonitosti rada i očuvanje integriteta, navodi se u saopštenju Rektorskog kolegijuma Univerziteta u
Kragujevac

