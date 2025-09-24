Bezbednosna testiranja zatvaraju oba tunela kod Požege

JP ”Putevi Srbije” obaveštava da će od 29. septembra do 2. oktobra 2025. godine biti sprovedena funkcionalna testiranja automatskog upravljanja (SCADA sistema) u tunelima Laz i Munjino brdo na autoputu Pakovraće–Prilipac (Požega).

Kako je saopšteno, zbog kompleksnosti testova i njihove bezbednosne prirode, obe tunelske cevi biće zatvorene za saobraćaj u tom periodu. Testiranja uključuju simulacije saobraćajnih nezgoda, požara, evakuacije, aktiviranja ventilacije i signalizacije, kako bi se proverila ispravnost sistema i reakcije u realnim uslovima. Testovi se sprovode u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima, uz prisustvo nadležnih institucija, izvođača radova, tehničkog nadzora, MUP-a i