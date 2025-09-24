Predsednik Vučić: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe, živimo u vreme najvećih sukoba i podela (VIDEO)

RTV pre 5 minuta  |  RTV, Tanjug, RTS
Predsednik Vučić: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe, živimo u vreme najvećih sukoba i podela (VIDEO)

NJUJORK - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (GS UN) u Njujorku.

- Srbija se proteklih meseci suočavala sa nemirima, nudim bezuslovnu diskusiju Predsednik Srbije istakao je da se često pita "ko su ti vladari iz senke koji utiču na ključne političke poteze i žele da vode svet i svaku zemlju pojedinačno i skoro po pravilu, bez volje ljudi i legitimiteta". "To su izuzetno opasne stvari koje će dovesti do daljeg raspada naših društava, zemalja, ali i ukupne svetske politike. Ovde se najviše govorilo o Palestini i Izraelu, i jedni i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

uživo Vučić na Generalnoj skupštini UN: KiM je neodvojivi deo Srbije, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja

uživo Vučić na Generalnoj skupštini UN: KiM je neodvojivi deo Srbije, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja

Euronews pre 5 minuta
Zelenski: Od UN-a samo saopštenja, Evropa nije bezbedna zbog Rusije

Zelenski: Od UN-a samo saopštenja, Evropa nije bezbedna zbog Rusije

Vreme pre 30 minuta
Strani mediji: NATO smatra da Ukrajina nije napredovala ni uz najveću podršku SAD

Strani mediji: NATO smatra da Ukrajina nije napredovala ni uz najveću podršku SAD

Sputnik pre 1 sat
"Bez Kine, Putinova Rusija je ništavna": Zelenski nakon sastanka sa Trampom: Moskva se plaši Amerike, nekažnjeno produžavaju…

"Bez Kine, Putinova Rusija je ništavna": Zelenski nakon sastanka sa Trampom: Moskva se plaši Amerike, nekažnjeno produžavaju rat

Blic pre 16 minuta
Šta Trumpova iznenadna promena mišljenja znači za rat Rusije protiv Ukrajine?

Šta Trumpova iznenadna promena mišljenja znači za rat Rusije protiv Ukrajine?

Slobodna Evropa pre 1 sat
Pavel: Rusija i dalje cilja na teritoriju Ukrajine

Pavel: Rusija i dalje cilja na teritoriju Ukrajine

Vesti online pre 20 minuta
Strani mediji: NATO smatra da Ukrajina nije napredovala ni uz najveću podršku SAD

Strani mediji: NATO smatra da Ukrajina nije napredovala ni uz najveću podršku SAD

Vesti online pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićUNIranArgentinaPalestinaSkupština UNUkrajinaNjujorkČeškaPredsednik SrbijeprincŠpanijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Advokat za Gardijan: To je genocid, hoće li sada i međunarodno pravo umreti u Gazi?

Advokat za Gardijan: To je genocid, hoće li sada i međunarodno pravo umreti u Gazi?

Danas pre 1 sat
Iranski predsednik u UN: Ne želimo nuklearno oružje

Iranski predsednik u UN: Ne želimo nuklearno oružje

Danas pre 21 minuta
Predsednik Vučić: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe, živimo u vreme najvećih sukoba i podela (VIDEO)

Predsednik Vučić: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe, živimo u vreme najvećih sukoba i podela (VIDEO)

RTV pre 5 minuta
uživo Vučić na Generalnoj skupštini UN: KiM je neodvojivi deo Srbije, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja

uživo Vučić na Generalnoj skupštini UN: KiM je neodvojivi deo Srbije, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja

Euronews pre 5 minuta
Uzbuna u školi u sidneju! Evakuišu đake i nastavnike, policija na licu mesta

Uzbuna u školi u sidneju! Evakuišu đake i nastavnike, policija na licu mesta

Blic pre 5 minuta