Vučić se sastao sa Rubiom u Njujorku, danas se obraća na GS UN

NJUJORK - Američki državni sekretar Marko Rubio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su o produbljivanju partnerstva između dve zemlje, saopštio je danas Stejt department.

Rubio i Vučić su na sastanku u Njujorku, na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, takođe razgovarali i o bilateralnom strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona, kao i o učešću SAD na Ekspu 2027, navodi se u saopštenju. To je bio prvi zvanični sastanak Vučića i Rubija, a susretu je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Vučić je ranije rekao da je američki državni sekretar tražio susret sa njim tokom zasedanja Generalne